Rinascita amaranto Trionfo Monsummano

Il sabato di Pasqua del 2023 sarà ricordato a lungo dai tifosi dell’Intercomunale Monsummano. Grazie alla vittoria per 2-0, centrata in casa dell’Acciaiolo coi gol siglati da Compagnone e Ferrara, gli amaranto sono certi del primo posto finale nel girone B di Prima Categoria, e tornano quindi in Promozione, campionato da cui mancavano dal lontano 2015. Gli artefici del successo, cercato e voluto con forza dalla società monsummanese, sono effettivamente e principalmente due. Uno è mister Matteoni, che da uomo abile, sapiente e ricco d’esperienza ha guidato una rosa forte, sicura ed affidabile, costruita dal DS Daniele Fanucci, l’altro artefice del trionfo, che dopo le vittoriose ed importanti esperienze vissute col Ponte Buggianese e l’Unione Pontigiana, può anche mettere a curriculum l’importante successo conquistato in una piazza storica come quella monsummanese. Un successo arrivato in pompa magna, grazie ai 59 punti sin qui conquistati, e frutto di 16 vittorie, 11 pareggi ed una sola sconfitta subita (contro il Forcoli Valdera in casa) nelle 28 gare fin qui giocate. L’Intercomunale ha sbaragliato una folta e nutrita schiera di concorrenti anche grazie ai numeri del suo attacco, 41 reti di cui ben 19 portano la firma del bomber Riccardo Compagnone, e della sua difesa, solo 20 gol subiti, la migliore sino ad ora del girone B di Prima Categoria. Nelle parole del DS Daniele Fanucci, rintracciato ed intervistato non appena è finito l’incontro vinto contro l’Acciaiolo, è possibile leggere tutta la sua felicità, per un traguardo maturato nel miglior modo possibile: "Era da diverso tempo che la società aspettava questo momento. Infatti tutti erano davvero molto contenti, quando l’arbitro ha decretato la fine del match. Pian piano questo importante successo è arrivato. Abbiamo preso la testa della classifica verso Natale, e l’abbiamo mantenuta in mano fino ad oggi. Adesso faremo festa, ma onoreremo nel migliore dei modi le ultime due gare, che ci attendono prima che finisca il campionato".

Simone Lo Iacono