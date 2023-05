Quel gusto “antico“ ritrovato I colori rossoblù hanno un futuro

La partita di stasera al Palaterme rappresenta un momento importante anche dal punto di vista simbolico. Per la prima volta dopo lungo tempo Montecatini rivive l’atmosfera di tempi mitici, quando lo Sporting Club lottava per entrare nell’olimpo del basket. Si gioca con l’obiettivo A2, anche se il traguardo è difficile, quasi proibitivo. L’essere sugli spalti darà emozioni "antiche", elettrizzanti. Un consiglio a tanti appassionati rossoblù con qualche capello bianco: tornate ad assaporare il gusto di quei giorni. La pallacanestro montecatinese ha ritrovato la strada per essere ambiziosa. (Mai)