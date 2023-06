Può vincere con Breeding Demi

di Martina Nerli

Il convegno di apertura della 108° stagione di corse ha risposto positivamente alle aspettative sulla nuova pista che è risultata confortevole per i cavalli ma anche veloce. Cancelli aperti oggi pomeriggio per il secondo convegno, sette corse in programma con inizio alle ore 16.10. La disamina tecnica inizia da una delle prove più affascinanti ovvero la seconda premio Michela Caruso: giovanissimi di tre anni non vincitori di 12 mila euro in carriera impegnati sul doppio chilometro. Per potenza e numero piace molto Edelwise Man, femmina piuttosto affidabile e partendo forte potrebbe essere la possibile battistrada, unico punto interrogativo sulla distanza. La controfavorita dovrebbe essere Ele Code Indal con il tre attaccato al sediolo, non ha un grande scatto al via ma sui 2040 mt ha tutto il tempo per costruirsi una bella performance. La corsa successiva ovvero la terza è il clou del convegno dall’alto dei suoi 8.250 euro di dotazione. Soggetti di cinque anni ed oltre ad incrociare le lame sui classici 1640 metri: Breeding Demi spicca per vari motivi, in primis la guida dell’inossidabile Enrico Bellei. La storia di Breeding, che abbiamo già raccontato su queste pagine, è curiosa in quanto il cavallo è nato ad Enrico che insieme alla figlia Emily si è preso cura di lui dal giorno della nascita poi sono sorti problemi burocratici legati al certificato infatti il cavallo ha debuttato tardi rispetto ai colleghi però ad oggi questo figlio di Ideale Luis è un gran bel cavallo da corsa con un conto in banca che sfiora i sessanta mila euro. È quasi una corsa di rientro visto che non corre da inizio aprile ma con il tre potrebbe andare davanti e chiudere la partita in pochi metri. Con un rimbombante 1.10.9 all’ultima uscita a Roma che pur non bastando per vincere fa da specchio ad una forma strepitosa si candida prepotentemente al podio anche Altaseta Del Pino con il suo proprietario Rene’ Legati in sulky. Atzeco Dei Greppi è il campioncino locale che torna sulla pista di casa dopo la bella vittoria all’estero e merita tutto il tifo del Sesana, forse non è la sua corsa ideale ma con la tranquillità della seconda fila può scrivere un altra bella pagina della sua escalation. Alla penultima ecco una prova condizionata per cavalli di 3 anni sul doppio giro di pista. Estiomene a Roma ha finalmente mostrato i mezzi che aveva già fatto intravedere, a percorso netto si gioca una chance solare. Esperenza Ors ha mostrato grossi progressi all’ultima uscita, e sembra la più logica delle alternative. Eddy Di Girifalco nonostante la seconda fila, potrebbe essere una idea al gioco dei piazzati. Il biglietto di ingresso costa 3 euro a persona e 5 per le famiglie. Da sabato 8 giugno le corse si disputeranno in notturna e il biglietto di ingresso salirà a 5 euro a persona per gli adulti e 7.50 per le famiglie.