Promozione, pioggia di derby in Valdinievole

Rilasciato il calendario della Promozione 202324, dove nel girone A per la Valdinievole sono presenti Intercomunale Monsummano, Lampo Meridien e Larcianese (alle quali si aggiunge

il Casalguidi per la Piana). Esordio il 17 settembre

tra le mura amiche

per l’Intercomunale (contro il Maliseti Seano) e la Larcianese contro la Lunigiana Pontremolese. Trasferta per la Lampo Meridien a Settimello. Anche quest’anno ci sarà poi una vera e propria scorpacciata di derby. Saranno tutti interessanti da seguire, vista l’ottima qualità delle rose, che le squadre di zona hanno messo su, per poter disputare un campionato importante e di vertice.

I primi arrivano già

alla seconda giornata

e vedranno il Casalguidi sfidare l’Intercomunale Monsummano, mentre

la Lampo Meridien affronterà la Larcianese, in una stracittadina da sempre molto sentita

sia dalle due tifoserie

che dalle due società,

a maggior ragione quest’anno, considerata la nascita del sodalizio bianco-nero-azzurro.

Prevista per la sesta,

la sfida tra Casalguidi

e Larcianese. Si giocherà invece alla decima giornata Intercomunale Monsummano-Larcianese mentre all’undicesima

si disputerà Lampo Meridien-Casalguidi.

Per l’incontro che vedrà l’Intercomunale Monsummano sfidare

la Lampo Meridien, bisognerà aspettare

la quindicesima giornata. Ultima gara prevista il 5 maggio 2024

con Larcianese-San Marco Avenza, Intercomunale Monsummano-Viaccia, Lampo-San Piero a Sieve.

Simone Lo Iacono