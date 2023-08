Promozione. Larcianese altri due colpi

La società della Larcianese, attraverso le parole del proprio direttore sportivo Alberto Socci comunica di avere ingaggiato due nuovi e forti giocatori, che vanno a rendere più forte la rosa della Larcianese, guidata da mister Cerasa, che sarà impegnato nella prossima stagione nel campionato di Promozione. Sono il laterale sinistro Stefano Monti. Classe 1999, il ragazzo è larcianese doc ed in passato aveva già giocato nella squadra del proprio paese dal 2016 al 2020, prima di trasferirsi agli azzurri della Lampo. L’altro ingaggio è il giovane portiere Pietro Pinochi, classe 2004. Il ragazzo arriva in prestito dalla Pistoiese, dove in arancione ha disputato diverse stagioni nelle giovanili, prima ancora aveva giocato nella Sestese.