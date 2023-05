Promozione

Domani, alle ore 16, la Larcianese giocherà l’ultima partita di questa lunga stagione. Nel campo neutro di San Gimignano affronterà la formazione del Sansovino, nella finalina valida per aggiudicare il terzo posto degli spareggi dei play off regionali. Non si giocherà solo per un risultato platinico. La vincente potrebbe avere la possibilità di essere ripescati nel campionato di Eccellenza. Una ipotesi molto remota, ma tutto dipenderà da diverse situazioni, una delle quali dipenderà dalle retrocessioni di squadre toscane, che dalla serie D andranno in Eccellenza. Meno ne retrocedono e maggiori saranno gli spazi per un eventuale ripescaggio. La vincente dei play off tra Geotermica e Campi Bisenzio andrà di diritto in Eccellenza. Per gli eventuali ripescaggi sarà tenuto in considerazione l’ordine di classifica, determinatosi degli spareggi di play off. Per questo motivo la Larcianese per non avere rimpianti giocherà contro il Sansovino con l’obiettivo della vittoria per arrivare terzi. Non sarà un compito facile. La sconfitta di domenica contro il Geotermica è stato un risultato pesante per l’umore della squadra. Ha lasciato tanta amarezza e delusione anche perché la squadra viola aveva disputato un buon primo tempo, durante il quale ha sfiorato la rete in almeno due clamorose occasioni. Nella finalina contro il Sansovino dovrebbe rientrare in squadra il centrocampista Bastogi, che ha scontato la lunga squalifica, inflittagli dal giudice sportivo dopo la nota gara di coppa Italia giocata contro il Meridien Grifoni. Intanto per quanto riguarda il settore giovanile, la formazione juniores regionale della Larcianese giocherà lo spareggio per non retrocedere nel campionato juniores provinciale, sabato 6 aprile, nel campo neutro di Margine Coperta, contro la formazione del Castelnuovo Garfagnana. m.m.