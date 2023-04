Primo match per la Larcianese con il Lunigiana Pontremolese Si gioca domenica a Pietrasanta

Con le semifinali dei play off disputate il sabato di Pasqua si è delineato quello che sarà il quadro delle finali di ognuno dei quattro gironi di Promozione. La Larcianese, che ha saltato il primo spareggio grazie al vantaggio di punti sulla quinta in classifica, torna in gara domenica 16 aprile nel neutro di Pietrasanta, dove allo stadio "XIX Settembre" giocherà la finale play off del girone A contro il Lunigiana Pontremolese, vittorioso a Cerreto Guidi. La squadra viola ha il vantaggio di avere a disposizione due risultatii per superare il turno: vittoria o pareggio al termine dei tempi supplementari. Non saranno pertanto necessari i calci di rigore. La squadra vincente affronterà domenica 30 aprile la vincente del girone C, fra Larderello e Castiglioncello. La finalissima sarà giocata domenica 7 maggio e la vincente accederà all’Eccellenza.

Parallelamente altre quattro squadre si affronteranno per arrivare alla finale del 7 maggio. Nel girone B giocheremmo Lanciotto Campi contro Affrico e nel girone D Sansovino contro Torrenieri. Il percorso quindi è delineato, uscito dal sorteggio effettuato in Federazione Calcio a Firenze, Praticamente la Larcianese per andare in Eccellenza dovrà vincere tre spareggi. La strada è in salita, con tante difficoltà da affrontare, contro formazioni forti e attrezzate. L’importante è giocare, pensando alla singola partita. Passo dopo passo verso la domenica del 7 maggio, giornata conclusiva di questi interminabili spareggi, dove potrebbe scendere in campo il centrocampista Bastogi, che il 30 aprile ha terminato il lungo periodo di squalifica.

Massimo Mancini