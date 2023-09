Prima della palla a due: un minuto di silenzio per Aldo Olivieri a Montecatini

Prima della palla a due fra Fabo e Gema è in programma un momento molto toccante. Sarà infatti ricordato Aldo Olivieri, personaggio storico del glorioso Montecatini Sporting Club nelle vesti di giocatore, allenatore, dirigente e indimenticabile segretario. Scomparso il 21 maggio scorso, a Olivieri, prima della palla a due del derby, verrà dedicato un minuto di silenzio per onorarne la memoria. Un quadro verrà consegnato al fratello Renzo e al figlio Massimo.

"Aldo Olivieri - viene sottolineato in una nota degli Herons - è stato soprattutto, e sopra ogni cosa, un esempio di attaccamento e di fedeltà ai colori rossoblù senza eguali. Ha dedicato la sua intera vita alla pallacanestro montecatinese in maniera totale, sia nei momenti belli che in quelli più bui. Lui c’è sempre stato. Ha avuto un ruolo cardine pur restando sempre dietro le quinte. In silenzio e lontano dalla ribalta. La sua espressione era imperturbabile solo all’apparenza, dentro era un turbinio di emozioni per il suo amato Sporting Club. Ci mancano tanto le sue battute ed il suo pragmatismo, la sua ironia, l’affetto e la serenità che riusciva ad elargire e a dispensare a tutti quanti. Ci ha lasciati il 21 maggio scorso, a campionati finiti, per non disturbare".