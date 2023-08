Prima amichevole per i rossoblù di coach Barsanti La prima amichevole della preseason della Fabo Herons Montecatini 2023-24 è stata annunciata: i giocatori scenderanno in campo al PalaSprint contro lo Spezia Basket Club. Coach Barsotti è soddisfatto dell'atteggiamento e della professionalità mostrata dai giocatori. Il test ligure aprirà una serie di amichevoli finalizzate a raggiungere la migliore forma possibile in vista del campionato.