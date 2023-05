Ponte, il presidente Toci non pone limiti

Un ottimo sesto posto, conquistato nel difficile campionato d’Eccellenza, andava festeggiato. E così tutto il Ponte Buggianese ha ricevuto i giusti omaggi dal sindaco Nicola Tesi, e dalle alte cariche della Lnd Toscana, ovvero Roberto D’Ambrosio e Stefano Riccomi. Omaggi che sono arrivati pochi giorni fa nella sala consiliare, assieme a delle importanti novità riguardanti il "Pertini". "L’amministrazione comunale festeggia e ringrazia tutte le persone che hanno lavorato e collaborato con la squadra quest’anno- ha detto il sindaco Tesi- Avete conquistato un sesto posto finale in Eccellenza, che è un grosso traguardo, che ci ha enormemente inorgoglito. Avete dato luce e risalto a tutti noi di Ponte Buggianese, divertendovi e facendo divertire anche i tifosi presenti sugli spalti. Inoltre siete la squadra che più di tutte ha fatto bene qui in Valdinievole, e ciò ci riempie di orgoglio". Sulla stessa linea anche Stefano Riccomi, Delegato Regionale e Fiduciario Coni di Pistoia, che si è complimentato così coi bianco-rossi: "Siamo contenti dei successi ottenuti dal Ponte e dalla amministrazione comunale di Ponte Buggianese. Alla guida hanno persone con cui noi della Federazione ci confrontiamo bene, perché quando c’è da affrontare qualche problema, parlano davanti, e non dietro. Il Ponte è una società che lavora bene, con un presidente che, quando da’ una parola, la mantiene sempre". Le novità legate al "Pertini" le ha illustrate il sindaco Tesi, affermando che "Dopo il rifacimento del terreno di gioco, si stanno effettuando altri lavori, necessari affinché lo stadio abbia per la prima volta la capienza regolare. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di rendere il Pertini agibile, e di mettere questo stadio nella condizione di avere una capienza, che arrivi intorno ai 650 posti. Nel protocollo di Alival avremo un’indennità di disagio che, se dovesse arrivare a 400mila euro, potrebbe portare alla realizzazione nel 2024 di un campetto in sintetico, in modo tale da organizzare tutto allo stadio Pertini. In questo modo le squadre non dovrebbero più allenarsi al "Banditori", con gli spogliatoi che lì ormai sono in condizioni non proprio perfette". Il presidente Graziano Toci, dopo aver raccolto i giusti omaggi, si è espresso così sugli obiettivi che il Ponte potrebbe centrare nei prossimi anni: "Grazie al Sindaco, per ciò che è riuscito a fare per noi. I 650 posti che avremo a disposizione, andrebbero riempiti tutti. Per poterlo fare, bisognerebbe salire di categoria. Riuscire a farlo non è semplice, ma è anche vero che io ho ancora da vincere un campionato d’Eccellenza. La mia fortuna, ed anche quella del Ponte, è di avere accanto una persona come Roberto Seghetti".

Simone Lo Iacono