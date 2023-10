Ponte Buggianese, troppi primi tempi regalati. Gutili: "Pari con la Zenith ok, ma serve più attenzione"

Il Ponte Buggianese è soddisfatto per il pari ottenuto all’ultimo respiro contro lo Zenith Prato, ma è anche consapevole che serve più continuità nell’arco dei novanta minuti, seza passaggi a vuoto lunghi un tempo. Lo sa anche mister Gutili, che ha commentato così l’1-1: "Non abbiamo approcciato bene la partita. Abbiamo accusato il ritmo dello Zenith e loro sono passati meritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo, con carattere, spingendo e rischiando, abbiamo centrato il pareggio nel corso del forcing finale". Sempre Gutili ha sottolineato: "Dobbiamo capire perché regaliamo un tempo ai nostri avversari".

"Il punto conquistato ci regala molta fiducia per come è arrivato - ha detto il portiere Rizzato -. Resta il fatto che non possiamo permetterci di non giocare per un tempo e così regalarlo all’avverario".

Simone Lo Iacono