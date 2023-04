Ponte Buggianese nel derby del Padule

Oggi a Fucecchio scende in campo il Ponte Buggianese per il penultimo turno di Eccellenza. L’importantissima affermazione col Montespertoli sette giorni fa ha permesso ai ragazzi di Gutili di interrompere un fastidioso periodo, in cui belle prestazioni non facevano rima con vittorie e conquista di punti. Il successo ha inoltre messo quasi al sicuro la permanenza in Eccellenza dei biancorossi, che hanno 39 punti e una distanza più che rassicurante dalla zona retrocessione. Tutto l’ambiente pontigiano però non è sazio e vuole terminare nel migliore dei modi un’annata eccezionale, in cui la squadra presieduta da Toci ha dato filo da torcere a ogni avversario. "La vittoria contro il Montespertoli ci ha fatto prendere una bella boccata d’ossigeno – dice Gianni Sensi – adesso andremo contro il Fucecchio giochiamo quello molti considerano il Derby del Padule. Vogliamo fare la nostra gara e fare punti".

Simone Lo Iacono