Ponte Buggianese La parola a mister Gutili "Inizio in salita da affrontare senza timore"

Valdinievole Montecatini-Montespertoli, Fucecchio-Ponte Buggianese. Il campionato d’Eccellenza 202324 degli aironi e dei biancorossi, inseriti nel girone A, prenderà il via il prossimo 10 settembre con questi due incontri. I termali alla seconda giornata andranno a far visita alla Cuoiopelli, mentre i pontigiani ospitano il Camaiore. Il derby arriverà alla decima giornata, ovvero il 12 novembre, e si giocherà in casa del Valdinievole Montecatini nella gara di andata con gara di ritorno, in programma al "Pertini", il 10 marzo 2024. L’ultima giornata, che andrà in scena il 28 aprile 2024, vedrà invece il Ponte Buggianese impegnato sul campo dello Sporting Cecina ed il Valdinievole Montecatini ospitare il Tuttocuoio.

Chiamato in causa per commentare il calendario sorteggiato del Ponte Buggianese, mister Enrico Gutili si è espresso così.

"Guardando con molta attenzione il calendario, si può notare come tre delle prime quattro partite le andremo a giocare fuori casa. Si può parlare quindi di “inizio in salita“ – commenta –. È vero che alla fine le squadre vanno affrontate tutte, però, se si continua ad osservare meglio, si può vedere come, dalla quinta giornata alla settima giornata, dobbiamo giocare contro lo Zenith Prato, Massese e Tuttocuoio, squadre che sono tra le pretendenti alla vittoria finale. Questo significa che dovremo farci trovare subito pronti".

Una prospettiva che non sembra spaventare l’allenatore biancorosso per come i suoi ragazzi si stanno preparando.

"La squadra sta lavorando bene – spiega – però possiamo sicuramente dire che dovremo affrontare un inizio abbastanza importante. Alla decima giornata giocheremo il derby contro il Valdinievole Montecatini. Sarà una partita sentita, così come lo saranno quelle di Coppa Italia, che giocheremo domenica ed il prossimo 13 settembre".

Mister Gutili prova poi ad analizzare quello che dovrebbe essere il percorso della squadra nella prossima Eccellenza.

"Con molta probabilità – dice – il campionato inizierà a decidersi, e a dare i suoi responsi, dalla primavera in poi. Però va anche detto che ogni partita ha la sua importanza. Quindi cercheremo di fare subito bene, di mettere fieno in cascina, per eventuali momenti di magra, che nel corso del campionato potrebbero arrivare. L’obiettivo mio e della squadra è di giocare domenica per domenica, cercando di raccogliere il massimo. Chiaramente rispettando gli avversari, che sono formazioni di tutto rispetto. Però non avremo timore reverenziale nei confronti di nessuno".

Anche perché in questo precampionato il gruppo sembra aver dato le risposte giuste al suo allenatore. "Sappiamo che abbiamo delle buone qualità – conclude –. Tocca a noi farlo vedere. Lavoriamo pertanto settimana per settimana, per cercare di migliorare quelle che sono le nostre qualità. È vero che ne abbiamo parecchie, però c’è modo e tempo per poterle migliorare. L’obiettivo, inoltre, è di far crescere i ragazzi perché, ripeto, si può migliorare sempre. Basta avere la mentalità giusta, le motivazioni giuste ed essere esigenti con sé stessi".

Simone Lo Iacono