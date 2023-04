Ponte Buggianese festeggia "Salvezza con pieno merito"

Ai nastri di partenza dell’Eccellenza 202324 ci sarà di nuovo il Ponte Buggianese. I biancorossa hanno pareggiato per 0-0 col Fucecchio nell’ultimo turno e ha centrato della salvezza. Merito dei 40 punti conquistati, del vantaggio più che rassicurante sulla San Marco Avenza e anche dell’ottimo lavoro svolto da tutta la compagine pontigiana guidata egregiamente da Gutili.

Ogni persona che ha lavorato per il Ponte Buggianese quest’anno ha davvero dato il massimo per questo risultato che ha anche qualcosa di storico, visto che mai il Ponte era riuscito a fare 40 punti in Eccellenza. La gioia per l’importante traguardo si può leggere nelle parole di Gianni Sensi: "Siamo veramente contenti e orgogliosi di aver raggiunto la salvezza. Lo abbiamo fatto giocando un ottimo calcio e alla pari con tutti. Abbiamo smentito quelli che pensavano che non ci saremmo riusciti. Gutili è riuscito a trasmettere le sue idee alla squadra, che lo ha seguito e ci ha creduto sempre, giorno dopo giorno".

Simone Lo Iacono