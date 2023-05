Playoff a Reggello per il Pistoia Nord

L’appuntamento è per le 16 di oggi, a Reggello. Le prime due contendenti si sfideranno, mentre la terza entrerà in gioco la prossima settimana. Per il Pistoia Nord si tratta della sfida più importante della stagione: battere il Rosco Reggello nella prima manche degli spareggi, che sulla carta è la formazione più attrezzata del triangolare, darebbe una spinta ulteriore alle ambizioni degli uomini di mister Filippo Ermini. La ciliegina sulla torta di una stagione più che positiva, chiusa al secondo posto da neopromossa. La terza squadra è il Casciana Termelari.