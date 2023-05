Pistoiese, il primo ostacolo è il Corticella

Al via i play off di serie D con la Pistoiese che al primo turno affronterà in casa il Corticella (ore 16). Sull’inutilità di questa formula ci sarebbe da aprire un capitolo a parte ma tant’è il regolamento è questo e va accettato certo è che trovare le motivazioni per giocare una serie che non conta praticamente nulla non è facile. Il tecnico Luigi Consonni dovrà fare affidamento sull’orgoglio personale e di squadra nel voler chiudere la stagione al meglio per trovare i giusti stimoli. "Le motivazioni ci devono essere – dice Consonni – certo non è facile dopo la delusione per essersi visti scappare la vittoria del campionato che non è ancora del tutto passata anche perché avevamo fatto qualcosa di unico rimontando fino ad essere avanti a poche giornate dalla fine. E’ vero, a questo punto deve venire fuori la soddisfazione in ognuno di noi di voler chiudere al meglio questa annata sapendo che il gruppo ha fatto qualcosa di importante". La Pistoiese avrà il vantaggio del fattore campo che in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari e dei tempi supplementari le consentirà il passaggio del turno dove troverà la vincente tra Carpi e Real Forte Querceta. "Andiamo un passo alla volta – prosegue Consonni – e pensiamo alla partita contro il Corticella che con la sconfitta subita in casa loro ci ha fatto perdere il campionato. Loro sono una squadra importante, difficile da affrontare e se sono arrivati ai play off significa che sono una buona squadra per cui va presa con grande attenzione. Noi giochiamo in casa e questo rappresenta senza alcun dubbio un vantaggio che intendiamo sfruttare". Per provare a vincere ci vorrà una Pistoiese diversa rispetto a quella vista nelle ultime partite soprattutto quella scesa in campo a Correggio dove la difesa ha avuto moltissimi problemi. "Correggio è stata una partita particolare – afferma il tecnico arancione – e magari ho messo in difficoltà qualche ragazzo schierandolo dall’inizio dopo una stagione in cui aveva giocato pochissimo ma pensavo rappresentasse un premi per l’impegno profuso. E’ il caso di Matic che nonostante abbia fatto di tutto per inserirsi subito nel gruppo, ci sono ancora problemi legati alla lingua e alla mancanza di feeling con i compagni di reparto. Abbiamo avuto una coppia come Davì e Viscomi, con il primo adattato a questo ruolo, che non è facile da trovare per cui era normale che chiunque altro potesse incontrare delle difficoltà". Con la stagione agli sgoccioli magari si pensa già al futuro e la Pistoiese ha tutta l’intenzione di ripartire da Consonni. "Intanto pensiamo a vincere i play off - dice Consonni – poi una volta finito tutto ci incontreremo con la società per parlare del futuro". Maurizio Innocenti