Pistoiese ancora senza allenamenti. Con Corticella conterà solo il cuore

Un’altra giornata di passione per la Pistoiese. La squadra neppure ieri è scesa in campo per il consueto allenamento. I giocatori a differenza degli altri giorni sono rimasti all’interno dello stadio per un lungo faccia a faccia con la proprietà. Il motivo è sempre lo stesso ossia il mancato pagamento degli stipendi da parte della società.

La squadra oggi tornerà ad allenarsi in vista dell’impegno di domani contro il Corticella e questa è già una buona notizia perché il dubbio che la Pistoiese scendesse o meno in campo c’era ed era pure forte e motivato. I giocatori e l’intero staff tecnico hanno deciso di onorare la maglia e l’impegno fino in fondo come hanno sempre fatto dall’inizio della stagione, poi ciò che accadrà da lunedì sarà tutto da capire e da vedere.

Certo, affrontare il Corticella con una sola seduta di allenamento non è il massimo anche perché la squadra di Alessandro Miramari è una delle realtà più sorprendenti della serie D e non solo da questa stagione. Corticella attualmente occupa la quarta posizione in classifica con 27 punti, uno in più degli arancioni, a tre sole lunghezze della capolista Ravenna.

La squadra viene da un ottimo momento con tre vittorie nelle ultime tre partite, l’ultima sconfitta risale al 19 novembre in casa contro il Progresso. È chiaro che una vittoria per il Corticella vorrebbe dire provare l’aggancio al Ravenna che però ha una partita piuttosto facile affrontando in casa il Borgo San Donnino che si trova nelle zone basse dalla classifica.

Il problema più grande, però, è vedere come la squadra di Luigi Consonni si presenterà all’appuntamento non tanto dal punto di vista fisico quanto piuttosto da quello mentale perché la situazione fuori dal campo vissuta dalla squadra in questi giorni può portare con sé degli strascichi e anche pesanti. Squadra e staff tecnico hanno dimostrato di essere un gruppo solido e sicuramente anche domani daranno il massimo in campo ma non si può chiedere l’impossibile anche perché non sarebbe giusto.

