Piccoli Robin Hood crescono bene nella Compagnia Arcieri Città di Pescia

Buoni risultati, per i portacolori della Compagnia Arcieri Città di Pescia, nelle gare del fine settimana. Sabato, a Prato, si è svolta la fase regionale del Trofeo Coni, riservato agli atleti delle classi dal 2009 al 2013. Gli arcieri si sono sfidati sulla distanza di 60 frecce divise in venti volée, nel tempo massimo di 120 secondi per ogni serie, su visuali di 80 cm posti alla distanza di 18 metri. Ottima la prova dell’undicenne Dylan Servi, unico pesciatino sul campo di tiro, che con il secondo posto portato a casa, con 539 punti all’attivo, ha centrato anche la qualificazione alla Fase Nazionale del Trofeo. Il ragazzo, poche settimane prima, aveva vinto anche la fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio, disputata a Cascina. Nella stessa occasione, l’altro pesciatino Niccolò Carmignani ha chiuso al secondo posto fra i Ragazzi 2010; entrambi, così, hanno centrato la qualificazione per la finale Nazionale, in programma ad Atri, in provincia di Teramo, nel prossimo fine settimana. Domenica scorsa, infine, tre atleti hanno preso parte alla gara 706050 Round organizzata a Massa dalla compagnia Frecce Apuane, tutti e tre vincendo il titolo nella propria categoria: Leonardo Travaglio fra gli specialisti dell’arco Olimpico, categoria Juniores, con 564 punti, mentre fra quelli in gara con l’arco Nudo Carlotta Rosellini si è imposta nella categoria Ragazzi, con 543 punti, mentre ha dominato fra le Master, con 431 punti. Soddisfatto il presidente Marco Centini: "Il gran lavoro dei nostri tecnici sui giovani sta dando risultati importanti". Emanuele Cutsodontis