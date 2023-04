Pescia indenne "Punto importante in chiave play-out"

Il Pescia torna dal campo dello Spedalino Le Querci con un punto importantissimo ai fini della lotta per i play-out. I rossoneri pareggiano 1-1: padroni di casa avanti con Lucchesi. Nella ripresa i ragazzi di Michelotti pareggiano con la sfortunata autorete di Cherubini. Fiaschi del Pescia para un rigore a Lunghi. Questo 1-1 dà una grossa mano, perché permette al Pescia di salire a quota 25 e di mantenere il quart’ultimo posto. "Era importante non perdere – dice Michelotti – perché sarebbe potuta scattare la forbice nelle ultime due gare da giocare. Il pari è più che meritato. Bravissimo anche Fiaschi: ha parato un rigore che sinceramente non c’era affatto".