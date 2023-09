Per Alessia Biagini bilancio ok nella Coppa del Mondo in Corea

La Federscherma ha annunciato i nomi degli atleti convocati per prendere parte al Campionato Mondiale Paralimpico in programma a Terni dal 3 all’8 ottobre. Il Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e i Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada, hanno chiamato, fra i quindici azzurri, anche la pesciatina Alessia Biagini, chiamata a gareggiare nella categoria B con il fioretto e con la spada. Intanto la ragazza, tesserata dal Club Scherma Antonio di Ciolo di Pisa, ha partecipato alla tappa di Busan, in Corea, della Coppa del Mondo. Per lei, nessuna medaglia individuale, nonostante le buone prestazioni. Con il fioretto la sua corsa si è fermata nel turno delle 16 (all’undicesimo posto), battuta (15-9) nel derby contro la stella Bebe Vio Grandis. Con la spada invece la pesciatina è partita dal sesto posto nel seeding, che le è valso l’ingresso direttamente nel tabellone delle 16. Qui, però, è stata costretta alla resa contro l’atleta di Hong Kong Nga Ting Tong ed ha chiuso decima.