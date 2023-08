"Pennacchi e Sacchetti sul podio più alto nel Tiro con l'Arco"

È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni, quello degli arcieri pesciatini. Sul campo di tiro di Capezzano Pianore, nella gara Targa organizzata dalla compagnia locale, l’unica rappresentante della Compagnia Arcieri Città di Pescia in gara, Luciana Pennacchi, ha conquistato il primo posto fra le Master in gara con l’arco Nudo. Più nutrito il drappello di atleti che ha partecipato alla gara 3D organizzata a Rosignano dagli Arcieri delle Sei Rose. Fra gli Over 20 si registrano il primo posto di Paola Sacchetti con il Long Bow, davanti alla concittadina Maria Cristina Giorgetti, in gara per la Sagitta Pesaro. Con l’arco Compound, secondo posto per Gianni Barducci (CdP), davanti a Stefano Nannini (14esimo), come Paola Valotti, vincitrice della prova femminile, tesserato dalla società pesarese. Con l’arco Nudo, medaglia solo sfiorata per Roberto Taccola (CdP), quarto. Fra le U20, seconda piazza per Giulia Zanoboni (CdP).