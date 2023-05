Pallavolo Monsummano C’è il titolo toscano U14

Campionesse regionali toscane. Fa festa la pallavolo pistoiese e in particolare la Valdinievole con la Pallavolo Monsummano: la squadra under 14 CTT Conad Cintolese, battendo 3-1 (26-24, 16-25, 25-16, 25-19), la Savino del Bene Scandicci, si è issata sul tetto della Toscana. Dopo una gara avvincente e combattuta, le giocatrici del duo Renella Landi – Eleonora Paganelli si sono aggiudicate il titolo di campionesse regionali toscane e il conseguente accesso alla fase nazionale, che disputerà assieme ad altre 27 squadre a Cesena da martedì 16 a domenica 21 maggio prossimi. Complimenti, quindi, alle allenatrici e soprattutto alle giovani pallavoliste: capitan Eleonora Ciomei, Greta Biondi, Asia Bocini, Matilde Caseti, Silvia Del Vigna, Elena Fanti, Matilde Frusciante, Aurora Montesano, Giorgia Razzoli, Lisa Tofanelli e Giorgia Traversi. Il CTT Conad Cintolese ha chiuso al comando della classifica con 16 punti, 2 in più di Scandicci, New Life Project Livorno e Giotti Victoria Volley Siena, 4 di Ariete Prato Blu, 6 di Valdarninsieme Figline, 13 di Go Autoscuola Volley Rosignano e 15 di Deep Chic Grosseto. "Uno splendido successo, che ci auguriamo possa essere seguito dalla disputa di un’ottima fase nazionale. Forza ragazze, fatevi onore", le parole giunte da casa monsummanese.

Gianluca Barni