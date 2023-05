Orzinuovi raddoppia Ma la Fabo è in partita

orzinuovi

73

fabo herons

59

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Procacci 2, Gasparin, Planezio 8, Da Campo 16, Ponziani 10, Agbamu 11, Leonzio 10, Trapani 10, Gallo 3, Alessandrini 3. All. Calvani.

FABO HERONS: Giancarli, Carpanzano 9, Chiera 6, Natali 11, Arrigoni 9, Bechi 4, Giannini 3, Dell’Uomo 11, Lorenzetti 6, Nnabuife, Torrigiani ne, Lorenzi ne. All. Barsotti.

Arbitri: Gallo e Secchieri.

Parziali: 17-13, 37-34, 53-46.

ORZINUOVI – Alla Fabo Herons Montecatini non resta che sperare nel fattore PalaTerme per cercare di allungare la serie con Orzinuovi. I bresciani si prendono anche gara-2 per 73-59 e si portano ad una vittoria dal passaggio del turno. Livello di intensità pazzesco fin dai primi possessi, con le difese che sporcano subito le percentuali dei due attacchi. L’equilibrio regna sovrano fino al mini-break di 4-0 a firma Da Campo e Agbamu con cui Orzinuovi si prende due possessi di vantaggio. Carpanzano pareggia i conti con la tripla dopo l’12 dalla lunetta di Lorenzetti, ma Leonzio ripaga la Fabo con la stessa moneta e pochi secondi dopo anche Agbamu tira fuori dal cilindro un’altra bomba per il +6 Agribertocchi. E’ sempre Carpanzano a suonare la carica ma la sua conclusione dalla lunga distanza vale solo due, così Orzinuovi resta avanti alla prima sirena (17-13). Altri 5 punti di Agbamu e prove generali di fuga per i bresciani, fuga che diventa realtà con il canestro da 8 metri di Trapani. Natali muove il tabellino Herons dopo oltre 3’ e i suoi 5 punti sono ossigeno puro per la banda Barsotti, la combinazione Giancarli-Giannini, poi, riporta ufficialmente dentro la partita gli ospiti. La squadra di coach Calvani però riesce a contenere il ritorno di Montecatini e torna a +8 massimizzando i profitti dell’antisportivo fischiato a Lorenzetti. Dell’Uomo pesca il jolly da dietro l’arco e consente agli ospiti di ricucire fino al 37-34 con cui si va al riposo lungo. Canestri murati per quasi 2’ al rientro in campo, poi Dell’Uomo colpisce ancora da dietro l’arco con la tripla del pareggio. Natali lavora bene sotto le plance e permette ai suoi di mettere la freccia, Ponziani impatta dopo il rimbalzo offensivo di Planezio. Gli Herons si inceppano in attacco ma restano agganciati al match sbarrando in ogni modo la via del canestro agli orceani, i quali tuttavia cavalcano l’asse Gallo-Trapani per piazzare una nuova zampata al tramonto del terzo periodo. Le cose sembrano andare diversamente rispetto al quarto periodo di gara-1, con l’inerzia che rimane inizialmente in mano ad Orzinuovi, poi però la partita cambia padrone con gli Herons capaci di siglare un parziale di 12-0 e tornare con la testa avanti. La reazione dell’Agribertocchi è da grande squadra: tre palle rubate in 40’’ fruttano 8 punti per il nuovo +7 di Ponziani e soci. E’ il colpo del k.o. per una Fabo che, gravata anche da problemi di falli, non riesce più a reagire.

Filippo Palazzon