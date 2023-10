Open TENNIS: Braccini e Donnini a segno nell'Open Sporting Club Montecatini

Sono stati Leonardo Braccini e Sara Donnini i vincitori del Torneo Open Sporting Club Montecatini, tenutosi sui campi dello Sporting Club e che ha visto la partecipazione di più di 170 giocatori, tra uomini e donne. Il 28enne Leonardo Braccini, tesserato nonché uomo di punta dello Sporting Club, classificato 2.4, ha avuto ragione di Jacopo Landini, 2.4, superato in due set, 6-3 7-5; la perugina Sara Donnini, 2.4, si è imposta nettamente, 6-1 6-2, sulla pur brava Ginevra De Federicis, 2.7. Due finali che hanno catturato l’attenzione e la partecipazione di numerosi spettatori e addetti ai lavori, un segnale di riuscita della manifestazione. Competizione nella quale si sono distinti anche due dei giovani tennisti dello Sporting Club Montecatini quali Lorenzo Braccini e Vittoria Benedetti, arrivati sino ai quarti di finale. Benedetti e Braccini che quest’estate hanno girato l’Europa e che erano reduci da buone prestazioni nei tornei in Slovacchi e Croazia.

"Siamo soddisfatti del Torneo Open e questo al di là dei risultati conseguiti – afferma il responsabile tecnico dello Sporting Club Montecatini, Daniele Balducci –: abbiamo visto del buonissimo tennis e soprattutto tanta gente affollare le tribune dei campi da gioco. Il torneo dà appuntamento all’anno prossimo, certo di poter ancora migliorare il proprio livello". Intanto, la dirigenza montecatinese sta lavorando alacremente alla composizione delle proprie squadre agonistiche. "È il periodo per allestire i vari organici – conferma Balducci – e quindi ci stiamo guardando attorno, sperando di fare principalmente con i nostri ragazzi, con i giocatori cresciuti nella nostra società, il che darebbe ulteriore soddisfazione e prestigio a tutto l’ambiente. Ora è tempo anche di corsi, che prenderanno avvio, e stagione di tornei, che non si ferma mai, a giro per il mondo. L’attività ferve. Chiunque volesse provare a giocare al nostro sport, uno dei più belli, può rivolgersi alla sede dello Sporting Club Montecatini".

Gianluca Barni