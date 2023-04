Oggi l’ultimo atto

Oggi terminano i campionati di Prima e Seconda categoria. I giochi legati alle promozioni dirette delle prime classificate e alle retrocessioni delle ultime in graduatoria sono già stati ampiamente decisi diverse settimane fa. Rimane soltanto da definire la griglia degli eventuali playoff e playout, che verranno disputati nelle prossime settimane.

Nel girone B di Prima categoria tutta l’attenzione sarà concentrata sui match Giovani Via Nova-Unione Tempio Chiazzano, Pescia-Selvatelle, Spedalino Le Querci-Intercomunale Monsummano e Virtus Montale-Forcoli Valdera: tutte le squadre che giocano in casa, sono in corsa per i playout e devono vincere, se vogliono giocarli in una posizione di classifica migliore per poter avere pure il doppio vantaggio a favore nello scontro diretto che eventualmente disputeranno tra le mura amiche. Candeglia Pistoia-Casale Fattoria invece sarà quasi come un’amichevole, visto che le due squadre sono più che salve e non possono nemmeno accedere alla lotta per i playoff.

Sarà invece un po’ più pepata la situazione nel girone F di Seconda categoria. Spicca infatti il match San Niccolò-Montale, in cui ci sono punti pesanti in palio sia per la zona play-out, in cui è impelagata la formazione azzurra, che per quella playoff, in cui si trova la squadra di casa. Olimpia Quarrata e Chiesina Uzzanese, in lotta anch’esse per i playout, sfidano La Querce già salvo e il Csl Prato Social Club, già salito in Prima categoria. Montalbano-Cecina e Cintolese vanno a far visita alla Galcianese e al Mezzana, mentre la Montagna Pistoiese attende il Prato Nord. Il Pistoia Nord vice-capolista gioca sul proprio campo il derby contro l’Atletico Casini Spedalino, terzo in classifica.

Simone Lo Iacono