Oggi la Firenze-Viareggio Passaggio sulle nostre vie

E’ dal 1946 che le strade della piana pistoiese, quella della Valdinievole, della Montagna Pistoiese e della Valle del Reno, sono attraversate nel giorno di Ferragosto dalla Firenze-Viareggio, la classica ora nel calendario nazionale, per i dilettanti élite e under 23.

E lo sarà anche oggi quando i corridori di buon mattino dopo aver lasciato il capoluogo della Regione entreranno in provincia di Pistoia a Catena di Quarrata (km 18 ore 8) per proseguire verso Olmi, Bottegone, Pistoia (attraversamento della città dopo 32 km ore 8,15), Barile, Stazione Masotti, Serravalle Pistoiese prima lieve asperità, Monsummano Terme. A Montecatini Terme (km 46) il passaggio è previsto attorno alle 8,30 per iniziare a salire verso la Montagna Pistoiese transitando da Vico, Marliana, Goraiolo, Femminamorta, Margine di Momigno ed il gran premio della montagna di Prunetta (km 75, ore 9,15).

La classica di Ferragosto affronterà quindi la picchiata in discesa verso le Piastre, la Valle del Reno, Pontepetri, Campo Tizzoro per salire a Monte Oppio (km 89 ore 9,35), San Marcello Pistoiese, La Lima, Popiglio dove la corsa lascerà il territorio della provincia di Pistoia per entrare in quella di Lucca percorrendo la Valle del Serchio. L’arrivo dopo 180 chilometri avverrà sul lungomare di Viareggio all’altezza di Piazza Mazzini, dove l’anno scorso vinse in volata il pistoiese di Pieve a Nievole Nicholas Spinelli della Maltinti Banca Cambiano di Empoli, è previsto attorno a mezzogiorno.

