Occasione sprecata E adesso tifa Herons

CIPIR BORGOMANERO: Attademo 5, Longo 3, Ghigo 12, Loro 17, Benzoni 20, Fragonara 19, Cecchi 11, Ferrari 15, Piscetta 2, Manto, Pettinaroli 2. All. Di Cerbo.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 11, Laganà 29, Digno 8, Marengo 14, Di Pizzo 12, Duranti 5, Neri 14, Infante, Ghiarè, Molteni ne. All. Angelucci.

Arbitri: Doronin e Cieri.

Parziali: 28-23, 48-47, 78-63.

BORGOMANERO – Al Pala Don Bosco la Gema spreca malamente il match point per l’ottavo posto e si arrende 106-93 ai ragazzi terribili del Cipir College. Ora Marengo e compagni devono sperare nei risultati favorevoli di Herons e Libertas Livorno per non rischiare di essere risucchiati al decimo posto. Borgomanero in avvio ripassa la tabellina del tre e spaventa gli ospiti: 44 da dietro l’arco e break iniziale di 12-4. Gema risponde con un 7-2 di parziale e torna a -3, ma è un fuoco di paglia: il termale Cecchi regala al College il primo vantaggio in doppia cifra.. Basta poco ai locali per far sprofondare nuovamente l’avversario, Gema però riemerge dalle sabbie mobili grazie al dominio nel pitturato di Di Pizzo e mette addirittura la freccia sul 45-43 quando Neri e Laganà poi trovano la retina dalla lunga distanza nel giro di 30 secondi. L’inizio della ripresa è piuttosto in sordina rispetto ai fuochi d’artificio dell’inizio. Gema tiene inizialmente botta poi però la Cipir fa partire una tempesta di triple che le permette di segnare ben 30 punti nel solo terzo quarto. Montecatini resta al palo ma lotta, poi perde i pezzi (Di Pizzo esce per falli, Neri per infortunio) ed è costretta ad alzare bandiera bianca.

Fil.Pal.