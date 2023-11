Nuovo team per Sbaragli. Il futuro è alla Corratec

Kristian Sbaragli, classe 1990, di Castelfiorentino, era tra i professionisti senza squadra per la stagione 2024, in quanto il Team Alpecin dopo quattro stagioni non lo aveva riconfermato. I motivi della mancata riconferma dell’atleta toscano, riconducibili alla strategia del gruppo sportivo che intendere dare spazio ai giovani e quindi Sbaragli con i suoi 33 anni non rientra in tale progetto. Da questa settimana non è più così in quanto Sbaragli, professionista dal 2013 ha trovato l’accordo per il prossimo anno con il Team Corratec Selle Italia, la squadra legata alla città di Montecatini Terme. Il corridore toscano negli ultimi anni ha conquistato alcuni buoni risultati come la vittoria nella 10° tappa della Vuelta a España, mentre in questa stagione il toscano ha conseguito il terzo posto al campionato italiano di quest’anno vinto dal toscano di adozione ciclistica Simone Velasco. Il suo arrivo nella squadra diretta da Serge Parsani, rappresenta un significativo rafforzamento, e la conferma dell’ambizione del team di competere ai massimi livelli nelle principali competizioni. "Non vedo l’ora di affrontare la stagione 2024 - ha dichiarato Sbaragli - Ringrazio tutta la squadra per aver creduto nelle mie potenzialità e per la fiducia che mi è stata data, che spero di ripagare con risultati nel prossimo anno. Il Team Corratec Selle Italia l’ho apprezzato e tra le cose più importanti questa sua crescita, tanti che quest’anno è stato ammesso anche al Giro d’Italia. Naturalmente – ha concluso Kristian – farò di tutto per essere protagonista e dare le soddisfazioni a chi ha creduto e crede nelle mie possibilità". Soddisfatto anche uno dei tecnici del team montecatinese, il pisano Francesco Frassi, che guida la squadra assieme al Team Manager Serge Parsani, all’altro pisano Marco Zamparella e all’ex campionessa di ciclismo la toscana Fabiana Luperini, la cui esperienza è servita non poco nella stagione 2023. Infine il pensiero del Ds Frassi sull’arrivo di Sbaragli: "Con l’aiuto di Claudio Lastrucci, fondatore del Team Hopplà con cui Sbaragli ha gareggiato come dilettante, siamo riusciti a stabilire un contatto e trovare un accordo. Le capacità di Kristian sono innegabili, credo che abbia margini di ulteriore miglioramento e quindi spero e mi auguro che con noi riesca ad esprimere il suo potenziale e dimostrare il suo talento".

Antonio Mannori