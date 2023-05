Novità per la Larcianese Socci direttore sportivo

Il consiglio direttivo della Larcianese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con Alberto Socci per la carica di direttore sportivo. Dopo anni trascorsi a giocare in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, a 25 anni Socci ha dovuto smettere con il calcio giocato, intraprendendo subito il suo percorso dietro la scrivania come diesse. Nel 2017-18 ha lavorato al Chiesina Uzzanese, gestendo prima squadra e juniores, dal 2019-20 ha collaborato con le medesime mansioni con il Castelfranco e la stagione successiva ha seguito il settore giovanile della Stella Rossa, sempre a Castelfranco. Nell’ultima stagione sportiva ha collaborato con il Fornacette Casarosa. Anche alla Larcianese avrà la gestione completa di prima squadra e juniores regionale. "Ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona – afferma Socci – approdo ad una società storica e gloriosa alla quale mi sento di promettere la massima dedizione e impegno per raggiungere gli obiettivi richiesti. Essendo giovane avere l’opportunità di lavorare qua a Larciano è sicuramente motivo di orgoglio – conclude il neo direttore sportivo della Larcianese – cercherò con questa esperienza di aumentare anche il bagaglio personale".