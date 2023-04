No quattordicesima Libertas troppo forte

Esattamente come quella della Real Sebastiani Rieti anche la striscia di vittorie consecutive della Fabo Herons Montecatini si ferma a quota tredici: gli uomini di coach Federico Barsotti non sono riusciti a violare per la seconda volta nel giro di tre mesi il PalaMacchia di Livorno, inespugnabile quando dentro è di scena la Libertas Livorno, capolista del Girone A di Serie B. La squadra di Andreazza si è dimostrata la perfetta nemesi della banda Barsotti: è l’unica formazione fin qui ad essere riuscita a piegare gli "aironi" sia all’andata che al ritorno in campionato, se poi si conta anche il precedente di inizio stagione in supercoppa le sconfitte rossoblù contro i labronici diventano tre in altrettante partite giocate: "Quando un avversario si dimostra più forte non puoi far altro che fargli i complimenti – ha ammesso il tecnico degli Herons a fine gara – I ragazzi sono dispiaciutissimi e questo a mio avviso è sbagliato perché è stata una gara sulla quale c’è poco da rimproverarsi sul piano dell’impegno, dell’agonismo e dell’atteggiamento. Dovevamo lasciare sul campo ogni goccia di sudore che avevamo, anche per rendere omaggio al nostro meraviglioso pubblico, e lo abbiamo fatto. L’unica cosa che semmai possiamo imparare da lezione se dovessero ricapitare appuntamenti di questa importanza è che partite del genere si decidono sulle giocate dei singoli e sugli errori banali: su questi due aspetti forse potevamo fare qualcosa in più perché la Libertas ci ha concesso veramente molto poco, ma quando c’è stata la possibilità di rintuzzare per mettere pressione ai nostri avversari qualche ingenuità di troppo l’abbiamo commessa ed errori del genere contro formazioni di questo calibro finisci sempre per pagarli a caro prezzo". Montecatini ha sofferto la grande solidità in area degli amaranto, con il totem Tommaso Fantoni che a metà gara aveva già toccato la doppia-doppia in termini di punti e rimbalzi: "Sapevamo che qualcosa avremmo dovuto concedere contro giocatori di stazza come lui e come Fratto, credo che li abbiamo attaccati anche discretamente e a livello difensivo li abbiamo sì subiti ma meno di quanto mi aspettassi", commenta Barsotti.

Fil.Pal.