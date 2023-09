Nico Montecatini inizia con vittoria la Coppa Toscana

È iniziata con il piede giusto la nuova stagione della Nico, che all’esordio in Coppa Toscana ha superato (63-47) Prato detentore del trofeo. Le rosanero partono subito forte (17-7). Nella seconda frazione le pontigiane più volte sembrano poter piazzare il break decisivo, ma Prato è brava a rimanere in gara (36-31 al 20’). Dopo l’intervallo la Nico alza l’intensità di gioco e scappa sul +17 (52-35). Nella frazione finale, anche la Nico inizia ad accusare un po’ di stanchezza, ma il minibreak pratese non basta. Le ragazze di coach Rastelli si riprendono subito, e chiudono la partita. Per il tecnico, un test importante, che gli ha permesso di ruotare tutte le giocatrici. "Sono molto contento come primo test". In doppia cifra per la Nico Pini (14 punti), Salvestrini (11) e Sestito (11).

Domenica, alle ore 18.30, seconda uscita stagionale, con la trasferta di Pistoia, in cui cercare di strappare il biglietto per le Final Four di Coppa, previste all’inizio di gennaio.

