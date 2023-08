Natali: "Ripartiamo dalla forza del gruppo" "Campionato difficile ma noi ci siamo"

Ultimi scampoli di vacanze per i giocatori di Gema ed Herons, prima della ripresa degli allenamenti in programma dopo ferragosto. Alcuni però hanno già iniziato a lavorare in vista della nuova stagione, come Nicola Natali, capitano della Fabo Herons Montecatini, pronto a spiccare nuovamente il volo alla guida dei suoi "aironi" verso i cieli inesplorati della Serie B Nazionale.

Nicola, dal mercato sono arrivati soltanto tre acquisti ma mirati, con i dirigenti che hanno deciso di riconfermare quasi in blocco il roster dello scorso anno. Come giudichi la campagna acquisti della società? "Credo che dare continuità ad un gruppo che da gennaio è riuscito a vincere 15 partite su 16 in regular season, lottando alla pari con Orzinuovi nei playoff, sia stata la giusta via da seguire. Sono molto contento dei nuovi arrivati, tutti ovviamente si sono focalizzati su Benites e Sgobba che sono elementi di assoluto valore, ma anche Longo a mio avviso è un ottimo innesto e potrà darci una grande mano".

Aver cambiato così poco può mettervi almeno inizialmente in una posizione di vantaggio nei confronti delle altre concorrenti?

"Affronteremo un campionato che è un’incognita sotto molti punti di vista, perché non esistono squadre materasso, ci sono giocatori forti e c’è la possibilità anche di tesserare stranieri. Partire da alcune certezze penso sia importante: come gruppo siamo affiatati sia dentro che fuori dal campo, i nuovi arrivati hanno già lavorato con il coach e verosimilmente ci metteranno poco tempo ad integrarsi, il che ci permetterà di raggiungere molto presto uno standard qualitativo alto in allenamento".

Il presidente Luchi ha alzato notevolmente l’asticella, parlando di obiettivo primi tre posti. E’ un traguardo raggiungibile secondo te?

"Il nostro coach, che è un grande conoscitore di pallacanestro, vede al momento quattro corazzate nel nostro girone: le due livornesi, Avellino e Legnano. Mi fido di lui, ma dico che ogni squadra scende sempre in campo per vincere tutte le partite ed è proprio quello che vogliamo fare noi. Penso che il nostro gruppo possa battagliare per rimanere stabilmente nelle prime quattro – cinque posizioni, poi sarà il campo a parlare. Come sempre".

E a livello personale? Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione che sta per iniziare? "L’anno scorso da nuovo arrivato ci ho messo un po’ ad adattarmi allo stile di gioco del coach, ad una categoria che non avevo mai affrontato e allo status di capitano e leader che mi è stato affidato. Giocare nella mia città, davanti a parenti e amici che vengono a vederti al palazzo tutte le domeniche è una cosa a cui non ero più abituato e nei primi mesi ha comportato un po’ di pressione extra. Ora sento molto più mio questo ruolo e sono determinato a concentrarmi sul basket giocato per dare il massimo fin da subito, senza condizionamenti esterni".

Da qualche tempo la tua società sta portando avanti una campagna a favore della sostenibilità ambientale e ha lanciato il cosiddetto "anno green". Da dirigente in pectore sposi la filosofia che il club ha adottato fuori dal parquet?

"Molti studi sul management che ho affrontato si fondano sul concetto di sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche sociale e soprattutto economica. Alcuni pensano sia un argomento che nulla ha a che vedere con lo sport ma la realtà è che si tratta di un tema che impatta con la vita di tutti i giorni. Per questo ho subito parlato con il presidente e con i dirigenti per capire quali erano i progetti che la società voleva portare avanti e per mettermi a disposizione".

Filippo Palazzoni