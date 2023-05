MontecatiniU20 sul podio I termali alla final fuor

La formazione under 20 del Montecatiniterme Basket Junior corona la sua stagione centrando il "bronzo" nelle final four per il titolo regionale di San Giovanni Valdarno. Il gruppo allenato da coach Filippo Barra, secondo assistente di Federico Barsotti nello staff tecnico della Fabo Herons, è arrivato al terzo posto nella prima fase del campionato regionale di categoria, composto da undici squadre. Grazie ad un record di 13 vinte e 7 perse in 20 match disputati i giovani rossoblù si sono piazzati alle spalle del duo Valdarno-Laurenziana, che hanno spadroneggiato nella regular season, chiudendo con un distacco di oltre dieci lunghezze dal team termale, primo inseguitore con 26 punti. La terza piazza ha comunque garantito al Montecatiniterme un accoppiamento tutto sommato morbido al primo turno dei playoff, che si è giocato in gara secca al PalaTermee: di fronte al Cus Pisa, i ragazzi di Barra hanno strappato il pass per San Giovanni Valdarno grazie ad una rotonda vittoria per 64-47. Non c’è stato invece nulla da fare nella semifinale contro la Laurenziana: i fiorentini si sono dimostrati ingiocabili per Lorenzi e compagni, sconfitti nettamente 73-53 da quelli che sarebbero diventati qualche giorno più tardi i campioni regionali. Sul gradino più basso del podio si sono invece confermati i piccoli aironi, bravi a piegare Sansepolcro nella finalina per il terzo posto. "Siamo soddisfatti del cammino di questa squadra, formata quasi totalmente da ragazzi delle annate 2004, 2005 e 2006 i quali si sono cimentati in un campionato che in teoria sarebbe riservato ai 2003 – commenta Riccardo Romano, coordinatore MBJ – Voglio ringraziare personalmente il coach e gli accompagnatori per aver permesso ai nostri giovani di continuare il loro percorso cestistico". Il roster: Mahuli Yazide Zizu, Andrea Caietti, Teghene Spinetti, Lorenzo Siccardi, Matteo Tosi, Federico Giasolli, Lorenzo Ciappei, Alessandro Zanni, Matteo Lorenzi, Daniel Corradi, Denny Pagano, Lorenzo Michelotti, Giulio Bonfanti, Arrigo Mercanti, Niccolò Martinelli, Luigi Cipolletti, Francesco Del Rosso, Matteo Bigagli, Niccolò Romoli e Federico Izzo.

Filippo Palazzoni