Montecatini, tutto facile contro la Migliarina: 6-2

Dopo appena due giornate la squadra del Montecatini Avis è già in fuga, capolista solitaria nel girone di promozione. Dopo la vittoria sulla Viareggina è arrivata, ancora più facilmente, quella sulla Migliarina. Per 6-2. Come al solito la squadra termale ha disputato la partita al bocciodromo comunale fratelli Stefanelli di Pieve a Nievole. Nell’individuale Andrea Lucarà che esuberante come al solito non ha lasciato molto spazio all’avversario, e il set termina 8-4, non cambia la sinfonia nel secondo set, anzi le cose vanno addirittura meglio e il biancoceleste si impone con il punteggio di 8-3. Nella terna il ct Bonaccorsi deve supperire all’assenza di Vaiani e Angius indisponibili e schiera Bonelli nel ruolo di bocciatore affiancato dai soliti Conforti e Pacella. il set termina con la vittoria dei bagnaioli per 8- 1. Le cose non cambiano nel secondo gioco la speranza versiliese d’impattare la contesa si esaurisce però, quasi subito con alcuni errori sia in bocciata che nell’accosto che non lasciano scampo, spianando il percorso ai termali che s’impongono per 8-2. Si va al riposo con i montecatinesi in vantaggio per 4-0. Seconda parte è la volta delle coppie nelle formazioni tradizionali, Conforti Pacella in una corsia e nell’altra Lucarà-Monaco. Bonaccorsi manca in campo anche Giannini rimasto f in panchina e l’incontro finisce 6-2 per i biancocelesti. La capolista sabato sarà di scena a Scandicci per il teroz turno.

N.G.