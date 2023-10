Montecatini per i quarti. Davanti c’è l’insidia Signa

Il Valdinievole Montecatini si gioca oggi (ore 15), sul terreno amico in partita secca, il passaggio a quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Avversario il Signa, reduce dall’1-0 inflitto nell’anticipo di sabato di campionato alla Colligiana grazie al gol dell’ex biancoceleste Lorenzo Tempesti. Per i termali è il momento di rialzare la testa dopo la figuraccia di domenica scorsa col Cecina che è costata la terza sconfitta casalinga dall’ inizio del campionato, la peggiore prestazione dall’ inizio della stagione. Forse la testa era alla partita di Coppa, ma sicuramente non si può scendere in campo con l’atteggiamento dimostrato contro i livornesi; ora serve una reazione perché chi perde dice addio alla Coppa Italia che prevede questo programma: River Pieve-Massese, Cecina-Fucecchio, Castelfiorentino-Fratres Perignano, Scandicci-Fortis Juventus, Firenze Ovest-Colligiana, Terranuova Traiana-Valentino Mazzola e Castiglionese-Nuova Foiano.

Dopo il ko contro lo Sporting Cecina, mister Tocchini ha recitato un mea culpa: "Contro i livornesi abbiamo giocato male – ha detto la guida tecnica del Valdinievole Montecatini –, ma male davvero. Davanti non abbiamo tenuto palla, non siamo riusciti a tirare in porta, abbiamo sottovalutato la difesa avversaria e non posso dare colpe alle assenze. Forse è anche colpa mia, avevo detto ai ragazzi di contenerli e invece siamo stati aggrediti, non sono stato sufficientemente esplicito, è mancata l’ impulsivitaà. È vero che siamo rimaneggiati, ma perdere così fa male". Ora però Tocchini guarda alla Coppa Italia e auna sfida molto delicata contro il Signa: il Valdinievole Montecatini vuole continuare a fare strada nella competizione. "Andiamo avanti perché c’è da pensare alla Coppa. Arriva il Signa – ha chiosato Tocchini – e non vogliamo sbagliare ancora. Recupereremo Marseglia che era squalificato, forse anche Lici".

Questa la probabile formazione del Valdinievole Montecatini: Gega, Fanti, Lici, Veraldi, Fedi, Torracchi, Rosati, Salliu, Dingozi, Bibay Gerti, Bacci.

Stefano Incerpi