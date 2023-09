Montecatini, ora testa all’Eccellenza Il diesse Mariotti: "Divertiamoci"

Dopo il pareggio in Coppa Italia contro il Ponte Buggianese, la Valdinievole Montecatini inizia a respirare aria di campionato. E’ partito il contro alla rovescia per l’esordio in Eccellenza, in programma domenica di nuovo in casa contro il Montespoertoli. Dopo una stagione in purgatorio a causa della retrocessione nel campionato di Promozione, la Valdinievole Montecatini è tornata in un campionato dilettantistico di primo piano. Al momento sembra che la rosa sia al completo in ogni reparto soprattutto in attacco dove si contano ben sette giocatori con Rosati, Ba e Del Sarto che sono andati ad affiancare i noti gemelli Gersi e Gerti Bibaj, Bacci e Dingozi. Mercato fermo quindi, come confermato anche dalle parole del diesse Simone Mariotti. Il dirigente termale si è espresso sulla Coppa Italia, ma non solo: "Sono serenissimo - ha affermato Mariotti - il pareggio senza prendere gol è come il bicchiere mezzo pieno, la sfida dura 180 minuti e nel ritorno abbiamo due risultati su tre segnando almeno un gol visto che in caso di parità i gol segnati in trasferta valgono il doppio. Il Ponte si è dimostrata una bella squadra – ha aggiunto il dirigente termale - che anche con un uomo in meno ha giocato senza scomporsi. Nel ritorno gli mancherà Chelini che è una pedina importante, ma siamo certi che sarà rimpiazzato al meglio. I 33 gradi registrati nel pomeriggio di domenica scorsa hanno pesato sulla condizione di tutti, ma nonostante questo le nostre occasioni le avevamo avute, io sono contento dell’ atteggiamento di tutti".

Prima di pensare al ritorno di Coppa Italia però c’è il campionato e la sfida in arrivo contro un Montespertoli insidioso, protagonista negli ultimi anni di una vera e propria escalation di risultati: "Ora pensiamo al campionato - dice ancora Mariotti - . Domenica giocheremo per i tre punti, già da oggi tutti i giocatori saranno a disposizione di mister Tocchini per preparare al meglio il ritorno nel campionato di Eccellenza. Ospiteremo il Montespertoli, una squadra che dieci anni fa giocava in Terza categoria ed ha fatto una escalation importante fino all’Eccellenza. Sarà una bella emozione per tutti tornare a giocare in un campionato importante, dobbiamo essere contenti e sereni senza pensare a pressioni particolari".

Stefano Incerpi