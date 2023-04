Montecatini, esordio vincente in Promozione Contro la Viareggina le due coppie decisive

Buona la prima per la Montecatini Avis. Con un’ottima prova fornita dalla formazione termale diretta in panchina dal commissario tecnico Bonaccorsi i biancocelesti hanno battuto la Viareggina per 5-3 nel primo incontro del campionato a squadre di Promozione. Non è stato un incontro né facile, né scontato. Nei giorni precedenti l’incontro la formazione versiliese si era preparate al meglio allenandosi ripetutamente sulle corsie che l’avrebbero poi vista impegnata nella gara. Nell’individuale Montecatini ha schierato set Andrea Lucarà che inizia benissimo aggiudicandosi il primo set contro Sodini 8-1. Ma poi nel secondo deve subire il ritorno dell’avversario. Nella terna per i termali scendono in campo Conforti, Pacella e Vaiani, opposti a Mallegni-Bertuccelli Mencaraglia anche qui partenza fulminea dei termali e ritorno dei viareggioni. Altra parità. Nelle coppie Bonaccorsi rimescola le carte e affianca a Lucarà Monaco, nell’altra sostituisce Pacella con Giannini e conferma Conforti. Mosse azzeccate come confermano le due vittorie.