Montecatini cerca il tris. Sporting Cecina avvisato

Si gioca domani (ore 15) la sesta giornata del girone A del campionato di Eccellenza e un Valdinievole Montecatini (con i suoi 9 punti in classifica) più che motivato per la vittoria ottenuta sul campo del Castelfiorentino si appresta ad ospitare lo Sporting Cecina (5 punti) che arriva dalla sconfitta interna subìta ad opera della Cuoiopelli.

I biancocelesti attraversano un momento ottimo dal punto di vista dei risultati. L’obiettivo è quello di allungare la striscia vincente e ottenere così la terza vittoria consecutiva che li lancerebbe in piena zona playoff. "Non sarà una partita semplice - afferma il tecnico Leonardo Tocchini -, perché l’ avversario è capace di fare tutto per non perdere terreno e rientrare nella parte alta della classifica. I giocatori dello Sporting Cecina hanno un curriculum di tutto riguardo - ha commentato ancora Tocchini -, alcuni provengono da categorie superiori e anche se sono giovani non vanno sottovalutati. Attenzioni particolari dovranno essere prestate agli attaccanti, che hanno già calcato campi importanti di Serie D: dovremo prendere le giuste precauzioni perché sono bravi e veloci. In difesa non sarà consentito concedere spazi perché possono davvero farci male".

Tocchi poi analizza la situazione del Valdinievole Montecatini, ancora alle prese con gli infortuni: "Tra squalificati e infortunati, la rosa dei giocatori a disposizione è decisamente corta. Alcuni ragazzi poi si sono allenati a corrente alternata; non sono certo al top, ma cercheranno di stringere i denti. Insomma, sono sicuro che ci sarà da soffrire".

Il Valdinievole Montecatini è atteso da un mini tour de force: tre partite in una settimana, con il secondo turno di Coppa Italia in programma mercoledì contro il Signa. Tocchini non può permettersi calcoli: "Giocherà chi è più in condizione, poi penseremo alla Coppa Italia e al Signa. Possibile turn overt? Vedremo. Non possiamo permetterci di schierare giocatori che non sono in condizione. Quindi le scelte saranno fatte proprio in base alla condizioni fisica, pensando a una gara per volta". Questa la probabile formazione del Valdinievole Montecatini contro lo Sporting Cecina: Gega, Fanti, Lucchesi, Veraldi, Coselli, Torracchi, Rosati, Volpi, Dingozi, Bibaj Gersi, Bacci.

Stefano Incerpi