Montecatini battuta dalla Scandiccese

Una trasferta da dimenticare per la Montecatini Avis nel campionato di Promozione prima categoria. Purtroppo un passo falso per la squadra diretta da Bonaccorsi che nulla può in quel di Scandicci che chiude l’incontro sul 6-2. La squadra termale per la prima volta parte con il piede sbagliato, in difficoltà sulle corsie di gioco dell’impianto fiorentino, ai limiti regolamentari. I biancocelesti poi hanno dovuto affrontare la trasferta con gli uomini contati per indisposizione di tre titolari. Nell’individuale Monaco opposto a Ferlito nel primo set non riusciva a contenere l’avversario ma nel secondo se lo aggiudicava per 8-2. Nelle terne (foto) primo set ai biancocelesti, ma il secondo, pur giocando meglio se lo aggiudicano i fiorentini. Nelle coppie in un finale degno di Hitchcock, i termali sbagliano i punti della chiusura e lalla fine a vincere partita e incontro è la Scandiccese.