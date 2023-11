Montecatini allergico al Mariotti e... ai rigori

Valdinievole Montecatini ancora sconfitto in casa. Dall’inizio del campionato è il quarto ko su sei incontri disputati al Mariotti. Sabato è successo in occasione nel derby della Valdinievole contro i cugini del Ponte Buggianese. A differenza delle prestazioni fatte fuori casa, i biancocelesti a casa loro sono ancora una volta caduti nella rete del gioco avversario, sono stati incapaci di reagire allo svantaggio grazie soprattutto alla linea difensiva chiusa a riccio dell’allenatore del Ponte Enrico Gutili. Oltre alla quarta sconfitta stagionale, è stato sbagliato anche il quarto rigore. Questa volta è stato Gersi Bibaj a fallire dagli undici metri. Con questa sconfitta il Valdinievole Montecatini è scivolato a metà classifica, a tre punti dalla zona playoff per cui ci sarà da rimboccarsi le maniche se si vuole risalire la china. Soprattutto ci sarà da verificare dove sono stati gli errori che hanno compromesso molte partite per cercare di non ripeterli. "I derby sono sempre partite molto equilibrate - ha commentato mister Tocchini - e molto sentite anche fuori dal campo. Noi avevamo avuto l’occasione di sbloccare il risultato su calcio di rigore, purtroppo per l’ennesima volta lo abbiamo sbagliato e dopo pochi minuti abbiamo commesso un errore gravissimo, concedendo la palla gol a Granucci che non ha sbagliato. Quella è stata l’unica situazione pericolosa del Ponte Buggianese, una situazione che noi gli abbiamo concesso. Una volta andati in vantaggio, loro sono stati bravi a chiudersi, dimostrando di essere una squadra che sa quello che vuole e molto organizzata in difesa".

"Il secondo tempo - ha aggiunto il tecnico termale - abbiamo giocato ad una porta e loro si sono difesi concedendoci pochissimo, qualche situazione c’è stata ma non siamo stati bravi a saperne approfittare per trovare lo spunto decisivo. Ora rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla trasferta di domenica a Fucecchio".

Stefano Incerpi