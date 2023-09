Monsummano ok nel "Play for Game" di Volley: Under 16 e 18 in bella mostra

Pallavolo Monsummano in bella mostra. Si sono concluse le partite del Torneo Play for Game dedicate alla categoria under 16 femminile. Nelle ultime due tappe dell’ormai rodata kermesse, previste domani sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre, toccherà alla categoria under 18. Il Centro Tecnico Territoriale Pallavolo Monsummano ha ospitato Bellaria Cappuccini Pontedera e Dream Volley Pisa al PalaIcad: si è imposto con il punteggio di 2-0 con entrambe le formazioni. Le biancoblu valdinievoline si sono ben comportate mettendo in pratica molte delle indicazioni fornite in settimana dal duo di allenatori Pocai-Arinci. In evidenza un buon lavoro dai nove metri, che ha reso la vita difficile alle ospiti. Come anticipato, il torneo, organizzato dal CTT, dedica le ultime due tappe all’ Under 18: domani al PalaIcad arriveranno le compagini della Nottolini Capannori e del Volley Aglianese per tre gare che si preannunciano intense e combattute.

Gianluca Barni