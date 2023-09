Monsummano cede di misura alla sirena contro il Pino Dragons Firenze

IL DEBUTTO stagionale della Gioielleria Mancini Shoemakers si è chiuso con una sconfitta di misura sulla sirena. Di fronte al proprio pubblico nella nuova casa di Ponte Buggianese, in attesa che il Palacardelli sia finalmente pronto dopo il crollo dello scorso febbraio, Monsummano ha ceduto (89-90) al Pino Dragons Firenze. Dopo il 46-40 dell’intervallo, Monsummano prova scappare fino a +12. In apertura di ultimo quarto segnano Calderaro, Manetti e Cantrè, ma Tommei si fa male e qui la partita cambia. Il Pino entra in ritmo in attacco e produce trenta punti in pochissimi minuti. Botta e riposta emozionate nel finale arroventato. Filippeschi trova la tripla del -1; a 38“ dalla fine Landi colpisce da tre subendo anche fallo ed è sorpasso degli ospiti; Danesi e Carradossi, poi ancora Danesi colpiscono dalla lunga e siamo 88-88. Quando mancano solo 3 secondi alla sirena la rimessa è fiorentina, e Santin in contropiede mette a segno i punti della vittoria.