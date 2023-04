Monsummano alla meta Mancano solo tre punti

Solo tre punti separano l’Intercomunale Monsummano dal ritorno in Promozione, categoria da cui gli amaranto mancano ormai da tempo. Grazie al 2-2 centrato in casa con l’Academy Porcari e alla sconfitta per 2-1 subita dal Forcoli Valdera col Selvatelle, i monsummanesi salgono a quota 56 e rimangono a +7 sulle seconde. Con sole tre gare da giocare, basta una sola vittoria ai ragazzi guidati da Matteoni per conquistare la Promozione. Vittoria che potrebbe arrivare già questo sabato contro l’Acciaiolo, ultimo in classifica nel girone B.

Al termine della gara pareggiata 2-2, dove sono andati in gol Citera e Dal Poggetto per i padroni di casa, Picchi e Di Salvatore per gli ospiti, il ds dell’Intercomunale Monsummano Daniele Fanucci ha fatto queste considerazioni: "Si sapeva che contro l’Academy Porcari non sarebbe stata facile. Siamo comunque contenti, perché alla fine è andata bene, nonostante le cose in campo si siano un po’ complicate. Dopo un buon primo tempo, c’è stato un secondo tempo non proprio bello. Il vento forte ci ha penalizzato. Siamo stati poco fortunati sull’episodio che ha portato al loro secondo gol, ma abbiamo reagito con forza e abbiamo trovato il pari. Manca davvero poco per poter centrare il nostro obiettivo e per poterlo festeggiare. Proveremo a conquistarlo sin dalla prossima gara sul campo dell’Acciaiolo".

Simone Lo Iacono