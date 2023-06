Mentre Beconi saluta

L’addio, il ritorno e la conferma. Prime mosse, e tutte nello staff tecnico, per l’UPV Buggiano di patron Leandro Landi. Dopo due anni si dividono le strade della società borghigiana e di Beatrice Beconi. Dopo la prima stagione conclusa sia per l’Under 16 che per l’Under 14 in semifinale territoriale, quest’anno il cammino delle due formazioni allenate da Beconi è stato diverso. Se l’Under 14 si è fermata in semifinale, l’Under 16 ha vinto il titolo territoriale, è arrivata seconda ai Regionali ed è uscita alla fase eliminatoria dei Nazionali, a Catania. "Dopo l’ultima gara siciliana, ho comunicato alle atlete che non sarei rimasta e tante si sono emozionate, iniziando a piangere. Mi sono molto affezionate, così come io a loro e non mi vergogno a dire che mi sono emozionata anch’io. In questi due anni a Buggiano mi sono trovata benissimo". Beconi andrà ad allenare la squadra femminile di B2 del Calenzano. È tornata a Borgo a Buggiano, Alessandra Pellegrini: allenerà le annate del 2012 e 2013 e agirà come vice di Luca Barboni nella prima squadra, in serie D. "A Borgo sono nata pallavolisticamente, facendo le giovanili nell’UPV", ricorda lei. Arriva dalla Cerretese, dopo anni in Valdinievole ad allenare nel maschile e nel femminile a Pescia e a Pieve a Nievole. Confermato Manuel Bagni, che guiderà Under 14 e 16.

Gianluca Barni