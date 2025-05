Memorial Fabio Giannoni, le foto della gara di Porciano

Lamporecchio (Pistoia), 24 maggio 2025 – La terza edizione del Memorial Fabio Giannoni ha scritto una nuova, intensa pagina di sport e memoria. Organizzata con passione dalla Asd Montecatini Marathon — la squadra dove Giannoni ha lasciato un segno indelebile — la gara ha visto quest’anno un cambio di scenario: dalla vetta del San Baronto ci si è spostati nella suggestiva località di Porciano, sul versante del Montalbano che guarda il mare.

Un luogo che, complice una giornata limpida, ha regalato agli atleti e agli spettatori uno spettacolo mozzafiato: la vista che si apriva su Livorno e sull’isola della Gorgona sembrava un omaggio della natura alla memoria di Fabio Giannoni. Il tramonto, infuocato e maestoso, ha reso l’atmosfera ancora più emozionante. Anche in questa edizione, la società della Montecatini Marathon — guidata dall’instancabile Antonietta Schettino — ha saputo costruire un evento trail che non è soltanto una competizione, ma un’esperienza.

Un percorso che ha messo alla prova corpo e spirito, aspro e selettivo, ma incastonato in uno dei paesaggi più affascinanti del nostro territorio a fare da cornice alla gara podistica.

Il servizio fotografico dell’evento è stato curato, come sempre, dalla Ets Regalami un Sorriso, per immortalare non solo la fatica, ma anche la bellezza e il significato profondo di questa gara che ogni anno unisce sport, memoria e solidarietà. Appuntamento ovviamente al prossimo anno con la quarta edizione del memorial.

