Matteo Luci alla Polisportiva Monsummanese "Un’opportunità per il mio percorso di crescita"

Dopo il campione toscano allievi Gerolamo Manuele Migheli, arriva per la formazione juniores 2024 della Polisportiva Monsummanese un altro giovane dal Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli. Si tratta dell’empolese Matteo Luci che in questa stagione ha ottenuto due secondi posti in Toscana e svariati piazzamenti nei dieci, che hanno convinto i dirigenti e tecnici di Monsummano Terme a puntare su di lui. "Lascio la squadra dove sono cresciuto il Velo Club Empoli, che mi ha insegnato i valori dello sport e per questo li ringrazio - dice Matteo - penso che i cambiamenti stimolino sempre la crescita di un atleta e sono sicuro che gli ottimi atleti e tecnici che fanno parte della Polisportiva Monsummanese, mi daranno modo di proseguire il mio percorso da atleta con passione e grinta, per cercare di fare sempre meglio e raggiungere i miei obbiettivi. Ringrazio per questa opportunità tutto lo staff tecnico della società". Antonio Mannori