Matteo Cecchini esulta nel Trofeo Canestrelli

Non è mancato il successo, come volevano le previsioni, per il sesto Trofeo Massimiliano Canestrelli, la gara amatoriale con partenza ed arrivo a Montecatini, allestita allo scopo di ricordare l’appassionato atleta pesciatino.

La gara valevole come terza prova della Coppa Toscana, organizzata dal Nuovo Team Cicloidea del presidente Volmaro Martini, aveva anche uno scopo benefico a favore dell’Aisla, acronimo che indica l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si occupa dell’assistenza dei malati di Sla e della promozione della ricerca scientifica per combattere questa grave malattia neurodegenerativa.

Al via 200 concorrenti con partenza ufficiale da Santa Maria dopo il trasferimento iniziato in Viale Verdi a Montecatini e circuito pianeggiante da ripetere 5 volte, oltre al tratto finale in linea con la salita di Vico. Due le partenze e conclusione della prima gara nonostante i tentativi di fuga a gruppo compatto con il successo assoluto del Master 1 Matteo Cecchini della Domsetic NMD, che ha avuto la meglio su Matteo Sensi (Cat. Elite Sport) e sul Master 2 Raffaele Serafino.

Nelle altre categorie si registrano i successi di Antonio Valletta (Master 3) e di Leonardo Giordani (Master 4). La seconda gara è stata invece firmata dal master 5 Alessandro Chiapparino della società Angolo del Pirata che si è presentato sul viale Giuseppe Verdi a Montecatini Terme assieme al pistoiese Alessandro Spampani, il migliore nella categoria Master 6. Ler altre vittorie di categoria sono andate a Riccardo Lisi (Master 7), Claudio Nacci (Master 8). Nel settore femminile si è affermata invece Federica Baldassatici del Team Stefan su Chiara Turchi e Letizia Angela Lombardo.

Antonio Mannori