Margine Coperta, ultimi impegni Juniores, vincono viola e termali

Con il girone C fermo, visto che il campionato si è concluso lo scorso fine settimana, ad andare in campo questo weekend sono gli Allievi B di Merito della Margine Coperta, che sfidano oggi la Sestese, squadra contro cui hanno perso per 1-0 la gara giocata nel girone d’andata. I Giovanissimi Elite della Margine Coperta giocano invece il loro ultimo incontro in campionato contro il Venturina, con l’obbligo di vincere, per mantenere la categoria. Il gruppo C ci regala il derby tra il MontecatiniMurialdo ed i Giovani Via Nova.

Ieri nel campionato juniores la Larcianese ha battuto per 1-0 il Capostrada. Bella vittoria anche il Montecatini ottenuta in trasferta sul campo del Lido di Camaiore, mentre il Pescia ha pareggiato in casa con il San Giuliano. Sconfitta invece per il Monsummano in Garfagnana (3-1) contro il Castelnuovo. In classifica bel passo avanti dei viola e dei termali, i primi hanno ora 36 punti, e i secondi 40. Quart’ultimo invece il Monsummano con 34 punti.