Mancini Shoemakers promossi in C Gold

Dalla serie D alla C Gold in due stagioni. Impresa bis della Shoemakers Mancini che grazie alla vittoria sulla Juve Pontedera per 86-75, non solo si salvano strappano il pass per la C Gold con tre giornate d’anticipo. (COLLAB: galligani-niccolo WEB) C’è chi parla di salvezza ma quella ottenuta dalla Gioielleria Mancini è un’autentica promozione (anche in considerazione che i parametri federali raddoppieranno rispetto a quelli attuali). Dopo il salto dalla D alla C Silver dello scorso anno ottenuto all’ultimo tuffo dei play-off ai danni della Fides Livorno, ecco servita un’altra impresa da parte dei ciabattini che strappano il pass per la C Gold con tre giornate di anticipo. Un risultato straordinario per la società monsummanese. "Questi sono i risultati di una squadra di persone che nella pallacanestro vedono solo passione ma che per raggiungere i propri obiettivi diventano dei veri e propri professionisti - sono le parole a caldo di coach Davide Matteoni - E quando dico squadra parlo di giocatori, staff ma anche società. Ad ognuno è sempre stato chiesto il massimo e ognuno ha sempre risposto dando qualcosa di più. È un percorso che è partito anni fa, da lontano e anche se sembra incredibile non deve sorprenderci il fatto che i risultati siano arrivati così presto. È tutto merito di queste queste persone, che oggi da me si

meritano i migliori complimenti e ringraziamenti. Grazie di cuore a questa famiglia". "Abbiamo raggiunto un traguardo importante, il massimo campionato regionale era impensabile solo fino a pochi anni fa - sono le parole del presidente Stefano Gabrielli - ma vivendo giornalmente le dinamiche della squadra non ho mai dubitato che questo risultato sarebbe arrivato, sin dalla costruzione della squadra per l’attuale stagione. Davide Matteoni e il suo staff hanno fatto l’ennesimo capolavoro. Adesso ci sarà da rimboccarsi le maniche per affrontare la prossima stagione che ripartirà indubbiamente dalla conferma di Davide e del suo staff".