Mancini Shoemakers decima vittoria

Tutto facile, nell’ultimo impegno di fronte al pubblico amico per la Gioielleria Mancini Shoemakers Monsummano, che al Palaborelli di Pescia, a causa del crollo verificatosi in febbraio al Palacardelli, ha liquidato 72-64 (parziali 18-15, 46-28, 63-45) il fanalino di coda del girone, la Libertas Liburnia. I "ciabattini" partono forte ma Livorno non si lascia intimidire. Nel secono quarto Monsummano vola a +10, e Matteoni può concedere ampio spazio ai giovani Parlanti e Tonfoni; è proprio quest’ultimo, al debutto tra i senior, ad andare a segno allo scadere, fissando il risultato sul 46-28. La musica non cambia nel terzo periodo. Il quarto finale si apre con Monsummano a +18, che con un nuovo allungo chiude la partita, prima di rilassarsi a risultato ormai acquisito.

Per i bluamaranto è il decimo successo in un ottimo girone di ritorno; nell’intervallo, coach Calderaro e la società hanno presentato al pubblico il gruppo Under 15, fresco del titolo regionali. Contro Livorno hanno giocato Calderaro 2, Navicelli 5, Chiti 6, Tesi 12, Parlanti 1, Bellini 9, Soriani, Vettori 8, Giusti 3, Verdiani 5, Parlanti 1, Tonfoni 2 e Lepori 19.